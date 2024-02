Bayer 04: Die Tendenz bei Leihgabe Azmoun

Angreifer Sardar Azmoun (29) würde offenbar gerne über die Saison hinaus bei der AS Rom bleiben. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, fühlt sich die Leihgabe von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen pudelwohl in der Ewigen Stadt. Azmoun sei mit seiner Art sehr beliebt bei der Roma und befindet sich auch sportlich im Aufwind. Beim 3:0 gegen Frosinone Calcio spielte er zuletzt 90 Minuten lang durch und steuerte den Treffer zum 2:0 bei. Es war das zweite Saisontor des Iraners im 15. Liga-Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine ausbaufähige Quote, doch Azmoun könnte in der Rückrunde noch ein wichtiger Faktor bei den Giallorossi werden. Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Wir freuen uns für Sardar, dass er immer besser bei der Roma in Schwung kommt. Seinen Weg verfolgen wir natürlich intensiv.“ Die Römer besitzen eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 12,5 Millionen Euro, Azmoun bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027.