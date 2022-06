Salihamidzic bestätigt Mané-Transfer

Der Transfer von Sadio Mané (30) ist in trockenen Tüchern. Auf Nachfrage von ‚Sky‘ bestätigte Hasan Salihamidzic die baldige Ankunft des Starstürmers vom FC Liverpool. Kurz und knapp entgegnete der Sportvorstand des FC Bayern bei seiner Rückkehr am Flughafen in München: „Ja, er kommt.“

Mané wird für knapp 40 Millionen Euro an die Säbener Straße wechseln. In München winkt dem malischen Nationalspieler ein Dreijahresvertrag. Bei den Bayern könnte der Transfer ein Vorgriff auf den sich anbahnenden Abgang von Robert Lewandowski sein.