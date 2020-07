Schalke: Schwolow kommt | Fährmann trifft Entscheidung

Der Umbruch im Tor des FC Schalke 04 nimmt Konturen an. Nach Informationen von ‚Sky‘ stehen die Königsblauen unmittelbar vor der Verpflichtung von Alexander Schwolow. Schalke und dessen Noch-Arbeitgeber SC Freiburg befinden sich demnach „in den finalen Gesprächen“. Eine Einigung zwischen S04 und Schwolow besteht schon länger. Auch Hertha BSC wurde als Abnehmer gehandelt, ist aber aus dem Rennen ausgestiegen.

Um ihrer verdienten Nummer eins keine Steine in den Weg zu legen, kommen die Freiburger dem klammen Revierklub entgegen: Dem ‚Sky‘-Bericht zufolge darf Schalke Schwolows Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro in Etappen bezahlen. So hält sich die finanzielle Belastung in Grenzen.

Der bevorstehende Schwolow-Transfer könnte auch Auswirkungen auf die Zukunft von Ralf Fährmann haben: FT kann einen Bericht der ‚WAZ‘ bestätigen, laut dem der 31-Jährige definitiv keine Leihe mehr antreten möchte. Ein permanenter Transfer ist dagegen nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Saison bestritt Fährmann zunächst ein Gastspiel bei Norwich City (drei Einsätze), in der Rückrunde dann bei Brann Bergen in Norwegen.