Xavi: „De Jong-Vertrag mit verbundenen Augen“

In den Augen von Trainer Xavi ist eine Vertragsverlängerung mit Frenkie de Jong aus Sicht des FC Barcelona fast unumgänglich. „Natürlich würde ich Frenkie de Jongs Vertrag mit geschlossenen Augen verlängern“, erklärte Xavi im Rahmen des 5:0 in der Champions League gegen Royal Antwerpen am gestrigen Abend. De Jongs Vertrag läuft noch bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings sieht die Spielerseite zurzeit keine Eile für weitere Schritte. Hintergrund ist die finanzielle Schieflage der Katalanen, aufgrund der ein möglicher Gehaltsverzicht im Raum steht. Xavi pocht dennoch auf Gespräche mit dem seit Wochen so formstarken Spielgestalter: „Er ist ein Schlüsselspieler für uns. Er befindet sich gerade im besten Moment seiner Karriere.“ De Jong selbst stellt klar: „Mein Agent kümmert sich darum, aber ich bin hier glücklich.“