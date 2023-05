Gladbach kassiert ab: Burnley kauft Beyer

Jordan Beyer und Borussia Mönchengladbach gehen endgültig getrennte Wege. Der FC Burnley verkündet die feste Verpflichtung des bisherigen Leihspielers. Der Premier League-Aufsteiger hat die Kaufoption auf den 22-jährigen Verteidiger in Höhe von 15 Millionen Euro gezogen. Für die Fohlen ist dies wichtiges Geld, das für den Kaderumbau im anstehenden Transferfenster benötigt wird.

Beyer unterschreibt bis 2027 in Burnley. „Ich könnte aktuell nicht glücklicher sein – die Trophäe am Montag in die Höhe zu stemmen, die Liga zu gewinnen und nun auf permanenter Basis ein Claret zu sein“, freut sich der deutsche U21-Nationalspieler, der jüngst mit seinem Klub den Aufstieg in die Premier League feierte.

Beyer weiter: „Seit ich das erste Mal die Geschäftsstelle betreten habe, genieße ich es hier zu sein. Ich fühle mich hier zuhause.“ Der Verteidiger war im vergangenen Sommer von Gladbach nach Burnley gewechselt. Unter Trainer Vincent Kompany ist er Stammkraft im Abwehrzentrum.