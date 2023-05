Wolves: Neves flirtet mit CL-Klub

Rúben Neves kann sich für den Sommer eine Luftveränderung nach sechs Jahren bei den Wolverhampton Wanderers sehr gut vorstellen. „Ich möchte hier sein, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich in der Champions League spielen möchte“, wird der 26-jährige Portugiese von der ‚Daily Mail‘ zitiert, „es ist eine schwere Entscheidung. Mir und meiner Familie gefällt es hier sehr gut, aber im Fußball muss man seine Hauptziele anstreben. Auch wenn es mein letztes Spiel hier war, habe ich es sehr genossen, und ich bin sehr dankbar für die letzten sechs Spielzeiten.“

Neves geht ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr bei den Wolves. Für den defensiven Mittelfeldspieler kann der Tabellen-13. also nur noch im kommenden Transferfenster eine angemessene Ablösesumme einspielen. Die heißeste Spur bezüglich Neves‘ Zukunft führt zum FC Barcelona. Die Katalanen wollen mit dem 39-fachen Nationalspieler den Abgang von Sergio Busquets (34) auffangen. Neben Barça waren in der Vergangenheit auch der FC Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur und Atlético Madrid im Gespräch.

