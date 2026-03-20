Leipzigs große Hoffnung bei Diomande

Marcel Schäfer schließt nicht aus, Yan Diomande (19) über den Sommer hinaus in den Reihen von RB Leipzig halten zu können. „Wir sind weiterhin bestrebt, ihn gemeinsam auf das nächste Level zu bringen und ihn so lange wie möglich bei uns in Leipzig zu behalten. Yan ist für uns bereits ein Schlüsselspieler und wir sind sehr glücklich, ihn bei uns zu haben“, äußert sich der Sportboss gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ über den Senkrechtstarter.

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Im vergangenen Jahr hatte RB 20 Millionen Euro an CD Leganés bezahlt, um Diomande an Bord zu holen. Schon jetzt konnte der ivorische Nationalspieler (neun Länderspiele) seinen Marktwert vervielfachen, bis zu 100 Millionen stehen für den Sommer im Raum. Sollten sich die Leipziger nicht für die Champions League qualifizieren, ist ein Verkauf des trickreichen Außenstürmers eigentlich unumgänglich. Zahlreiche Topklubs scharren längst mit den Hufen.