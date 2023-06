Konkrete Anfrage: Onuachu auf dem Sprung in die Bundesliga

Die Bundesliga-Fans dürfen sich in diesem Sommer wohl auf einen neuen Angreifer mit großer körperlicher Wucht freuen. Paul Onuachu, 2,01 Meter groß und äußerst durchsetzungsfähig, liebäugelt sehr stark mit einem Wechsel nach Deutschland.

Und die Möglichkeiten in der Bundesliga sind zahlreich: ‚RMC‘-Journalist Sacha Tavolieri berichtet, dass Borussia Mönchengladbach konkret bei dem 29-jährigen Nigerianer angefragt hat. Darüber hinaus bekunden der VfB Stuttgart, Union Berlin und Eintracht Frankfurt Interesse.

Leihe möglich?

Das Problem: Onuachu dürfte kaum zum Schnäppchenpreis zu haben sein, möglich erscheint aber zumindest eine Leihe. Erst im Januar überwies Southampton stolze 18 Millionen an den KRC Genk. Seitdem stagniert Onuachus Entwicklung jedoch. Auf 16 Ligatreffer in der Hinrunde folgte in der zweiten Saisonhälfte kein einziger mehr.

Auch aufgrund von Onuachus Ladehemmungen stieg Southampton am Ende sang- und klanglos ab. Dies wiederum erhöht aber die Chancen, dass die Saints ihren Sturmtank nach nur einem halben Jahr abgeben.