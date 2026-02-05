Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

14 Millionen: Oh-Wechsel eingetütet

von Lukas Hörster - Quelle: bjk.com.tr
Oh dreht zum Jubel ab @Maxppp

Besiktas verstärkt seine Angriffsreihe mit Hyeon-gyu Oh. Wie der Klub aus Istanbul in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, ist der Deal in trockenen Tüchern. Oh erhält einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter
Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Hyeongyu Oh

🔗
Bei X ansehen

Besiktas nennt wie gewohnt auch die Ablöse: 14 Millionen Euro fließen für Oh an den KRC Genk. Ungefähr das Doppelte wollte im Sommer der VfB Stuttgart für den 24-jährigen Südkoreaner auf den Tisch legen, ehe Oh bei den Schwaben durch den Medizincheck fiel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Jupiler Pro League
Beşiktaş
Genk
Hyeon-Gyu Oh

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Genk Logo KRC Genk
Hyeon-Gyu Oh Hyeon-Gyu Oh
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert