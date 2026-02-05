14 Millionen: Oh-Wechsel eingetütet

Besiktas verstärkt seine Angriffsreihe mit Hyeon-gyu Oh. Wie der Klub aus Istanbul in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, ist der Deal in trockenen Tüchern. Oh erhält einen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besiktas nennt wie gewohnt auch die Ablöse: 14 Millionen Euro fließen für Oh an den KRC Genk. Ungefähr das Doppelte wollte im Sommer der VfB Stuttgart für den 24-jährigen Südkoreaner auf den Tisch legen, ehe Oh bei den Schwaben durch den Medizincheck fiel.