BVB-Verlängerung? Schlotterbeck macht eine Andeutung

Nico Schlotterbeck hat sein Spiel in den vergangenen Monaten auf ein neues Niveau gehoben. Die Fehler, von denen sich der Linksfuß in seiner Debütsaison für Borussia Dortmund nicht wenige geleistet hatte, sind weitestgehend abgestellt und einer resolut-souveränen Spielweise gewichen. Macht er auf diesem Niveau weiter, sind Schlotterbeck keine Grenzen gesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur logisch, dass der BVB großes Interesse hat, den Vertrag seines Innenverteidigers frühzeitig zu verlängern. Ob das möglich ist? „Für mich ist alles möglich“, so Schlotterbeck auf entsprechende Nachfrage in einer Medienrunde, „ich denke, ich bin hier ganz glücklich. Wir werden in den nächsten Wochen sehen.“

Lese-Tipp

Durchbruch: BVB verkauft Füllkrug

Die nächsten Jahre beim BVB

Vor allem der letzte Satz lässt aufhorchen. Wenn Schlotterbeck schon einen so engen Zeithorizont umreißt, scheint da tatsächlich etwas in Planung zu sein. Laut ‚Sky‘ soll es bereits erste Gespräche über eine Verlängerung bis 2029 inklusive Gehaltserhöhung gegeben haben. Noch ist die Zusammenarbeit bis 2027 angelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit oder ohne Verlängerung ist ein Klubwechsel noch in weiter Ferne. Auch Real Madrid muss warten. „Irgendwann wahrscheinlich schon“, sagt Schlotterbeck auf die Frage, ob ihn die Königlichen reizen könnten. Er identifiziere sich aber so sehr mit Schwarz-Gelb, dass er sich „auf eine dritte Saison“ beim BVB freue – „wahrscheinlich auch auf eine vierte und eine fünfte“. Wenn das kein Commitment ist.