Medien: Horn unterschreibt in Salzburg

Red Bull Salzburg bekommt Verstärkung auf der Torhüterposition. Timo Horn wird laut ‚Salzburger Nachrichten‘ in der Rückrunde für den österreichischen Klub auflaufen. Der 30-jährige Schlussmann ist seit Sommer vertragslos und war auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Dem Bericht zufolge wird Horn am Sonntag ins Training bei den Bullen einsteigen und den Posten als Nummer zwei hinter Alexander Schlager (27) übernehmen. Sein Vertrag wird bis zum Ende der Saison gültig sein. Nico Mantl (23) – Salzburgs bisheriger Ersatztorhüter – wurde am Mittwoch an Viborg FF verliehen.