Kommentar 1
Offiziell Regionalliga

Magath-Rückkehr perfekt

von Dominik Schneider
3 min.
Trainerlegende Felix Magath @Maxppp

Ganz ohne Fußball hält es Felix Magath offenbar nicht aus. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wird ab sofort als Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg arbeiten. Das hat der Regionalligist offiziell mitgeteilt. Magath ist gebürtig aus Aschaffenburg und spielte dort sowohl im Jugend- als auch im Herrenfußball für seinen Heimatverein.

Beim Viertliga-Klub soll Magath seine „exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland“ einbringen. Der 72-Jährige war seit seinem Ende als Chefcoach bei Hertha BSC ohne Funktion und taucht nun in neuer Rolle wieder im Fußballgeschäft auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
