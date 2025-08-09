Magath-Rückkehr perfekt

Ganz ohne Fußball hält es Felix Magath offenbar nicht aus. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wird ab sofort als Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg arbeiten. Das hat der Regionalligist offiziell mitgeteilt. Magath ist gebürtig aus Aschaffenburg und spielte dort sowohl im Jugend- als auch im Herrenfußball für seinen Heimatverein.

Beim Viertliga-Klub soll Magath seine „exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland“ einbringen. Der 72-Jährige war seit seinem Ende als Chefcoach bei Hertha BSC ohne Funktion und taucht nun in neuer Rolle wieder im Fußballgeschäft auf.