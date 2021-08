Hertha: „Überlegen bei jedem Cunha-Angebot“

Hertha BSC wartet auf das richtige Angebot für Matheus Cunha (22). „Es gibt viele Gerüchte“, sagte Sportdirektor Arne Friedrich auf der heutigen Pressekonferenz, „Fakt ist, dass Matheus noch lange bei uns unter Vertrag steht (bis 2025, Anm. d. Red.). Fakt ist auch, dass wir bei jedem Angebot gemeinsam überlegen, ob Verhandlungen Sinn machen würden.“

30 Millionen Euro schweben der Alten Dame für ihren brasilianischen Offensivspieler vor. Als heißeste Aktie gilt derzeit Atlético Madrid, das bereits Gespräche führen und ein Angebot in entsprechender Höhe vorbereiten soll. An Cunhas spielerischer Klasse zweifelt in Berlin niemand, allerdings lässt der Freigeist zu oft die taktische Disziplin vermissen.