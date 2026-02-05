Mainz verlängert mit Mwene

Phillipp Mwene bleibt Mainz 05 weiter erhalten. Der 32-Jährige verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Rheinhessen. Über die konkrete Länge macht der Klub keine Angabe. „Phillipp ist seit vielen Jahren eine wichtige Konstante in unserer Mannschaft – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist ein überragender Charakter und hat sich mit seinen Leistungen und seinem Einsatz große Verdienste um unseren Verein erworben. Umso mehr freuen wir uns, dass Phillipp uns auch über den Sommer hinaus erhalten bleibt“, so Sportdirektor Niko Bungert.

Mwene kehrte 2023 für eine Million Euro von der PSV Eindhoven nach Mainz zurück, wo der österreichische Nationalspieler bereits zwischen 2018 und 2021 unter Vertrag gestanden hatte. In dieser Spielzeit bestritt der Linksverteidiger bislang 15 Bundesligapartien für die 05er.