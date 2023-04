Hertha: „Wunschlösung“ Dárdai hatte andere Pläne

Am Tag nach dem Trainerwechsel standen die Verantwortlichen von Hertha BSC noch einmal ausführlich Rede und Antwort. Für die Wiedereinsetzung von Pál Dárdai haben „inhaltliche Gründe den Ausschlag gegeben“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber auf der extra einberufenen Pressekonferenz, „wir wollten jemanden, der hier sofort etwas bewirken kann, sofort helfen kann. Natürlich steht er auch wie kein anderer für den Berliner Weg.“

Dardai sei die „absolute Wunschlösung“ gewesen, fügte Weber an. Dabei wollte der Rückkehrer ursprünglich erst im Sommer wieder bei der Hertha einsteigen und für die Nachwuchsakademie arbeiten. „Aber jetzt“, so die Klublegende, „ist es meine Verantwortung, diese Mannschaft in der Liga zu halten“. Der Tabellenletzte brauche in dieser Situation „nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein Quäntchen Glück“.

