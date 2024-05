Sechs Neue im Fokus: Hertha plant große Transfer-Offensive

Den unmittelbaren Wiederaufstieg hat Hertha BSC in dieser Saison verpasst. Zwar konnten sich die Berliner nach einem katastrophalen Saisonstart in der Tabelle noch nach oben arbeiten, doch mit dem Aufstiegskampf hatte der Hauptstadtklub am Ende nichts zu tun. Das soll sich in der kommenden Saison ändern.

Der Hertha steht im Sommer erneut ein Umbruch bevor. Einige Spieler, die in der laufenden Spielzeit groß aufgespielt haben wie Fabian Reese (26) und Haris Tabakovic (29) werden aus der Bundesliga umworben und könnten den Verein verlassen. Andere Positionen sind dagegen nicht gut genug besetzt. Hertha hat einige Verstärkungen aus dem In- und Ausland im Blick. Vor allem im Mittelfeld besteht Handlungsbedarf.

Zweiter Anlauf bei Demme

Nach Informationen des ‚kicker‘ ist Diego Demme (32) erneut das Top-Transferziel der Berliner. Der Ex-Leipziger ist bei der SSC Neapel unter Vertrag und sollte bereits im vergangenen Sommer an die Spree wechseln. Doch der Transfer zerschlug sich kurz nach Saisonbeginn. Der physisch starke Sechser soll dem Hertha-Mittelfeld Stabilität verschaffen.

Falls es mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler erneut nichts wird, hat die Hertha als Alternative Peer Koopmeiners (24/Almere City) im Blick. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der bullige Niederländer intensiv gescoutet und steht auf der Kandidatenliste. Diese umfasst auch Spielmacher Anas Tahiri (29/SC Heerenveen) und Sechser Takuta Oshima (25/Cracovia).

Zukunft von Kenny ungewiss

Die zweite große Baustelle könnte die Rechtsverteidigerposition sein. Dort ist dem ‚kicker‘ zufolge die Zukunft von Stammspieler Jonjoe Kenny (27) noch komplett offen. Der Engländer hat zwar eine gute Saison gespielt, ist aber einer der Spitzenverdiener. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025, daher könnte Hertha mit ihm nur noch in diesem Sommer eine Ablöse generieren. Auch hier schaut sich der Verein intensiv nach Alternativen um.

Eine Option ist laut ‚kicker‘ Silvan Hefti (26/CFC Genua). In Italien steht der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag. Momentan ist er samt Kaufoption an den HSC Montpellier verliehen. Ein weiterer Kandidat für die Kenny-Nachfolge ist Shurandy Sambo (22/PSV Eindhoven). Wie die ‚Bild‘ berichtet, sehen die Hertha-Scouts in dem Ergänzungsspieler des neuen niederländischen Meisters großes Potenzial.