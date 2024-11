Nach Zusammenbruch: Szalai meldet sich zu Wort

Ungarns Co-Trainer Adam Szalai befindet sich nach eigenen Angaben in einem guten Zustand. „Danke für die vielen Nachrichten, mir geht es gut“, teilt der ehemalige Bundesliga-Stürmer via Instagram mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Szalai brach in der Anfangsphase der gestrigen Nations League-Partie gegen die Niederlande (0:4) an der Seitenlinie zusammen und musste reanimiert werden. Der ungarische Verband gab während des Spiels bekannt, dass der 36-Jährige sich in einem stabilen Zustand und in einem Amsterdamer Krankenhaus befindet.