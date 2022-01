Bordeaux: Koscielny löst Vertrag auf

Laurent Koscielny und Girondins Bordeaux gehen getrennte Wege. Wie der Ligue 1-Klub offiziell bestätigt, wurde der Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wohin es den ehemaligen Arsenal-Verteidiger ziehen wird, steht noch nicht fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Koscielny hatte die Londoner 2019 verlassen und sich Bordeaux angeschlossen. Dort sammelte er in den vergangenen Jahren 65 Pflichtspiele und führte das Team als Kapitän an. Zusätzlich zu der Vertragsauflösung hat sich Girondins mit dem früheren 51-fachen Nationalspieler darauf verständigt, dass er nach seiner Karriere in repräsentativer Funktion in die Weinmetropole zurückkehren wird.