RB-Talent Jäkel vor erneuter Leihe

RB Leipzigs Abwehrtalent Frederik Jäkel steht vor einem Wechsel zum SV Elversberg. Der 22-Jährige wird laut Informationen von ‚RBlive‘ für ein Jahr an den Zweitliga-Aufsteiger verliehen. Eine Kaufoption ist voraussichtlich nicht Teil des Deals.

Jäkel hat noch einen Vertrag bis 2024 in Leipzig und war in der vergangenen Saison an Arminia Bielefeld verliehen. Dort absolvierte der Verteidiger 25 Spiele, konnte den Abstieg der Ostwestfalen aber nicht verhindern.

