Spanier berichten: Ronaldo-Zukunft geklärt

Cristiano Ronaldos neuer Klub steht offenbar fest. Wie die in Madrid ansässige ‚Marca‘ berichtet, wird der portugiesische Superstar ab dem 1. Januar für den Al Nassr FC aus Saudi-Arabien spielen. In der vergangenen Woche hatte die Tageszeitung berichtet, dass beide Seiten kurz vor der Einigung stehen. Die Vertragslaufzeit beträgt demnach zweieinhalb Jahre.

Bei Al Nassr wird Ronaldo inklusive Werbeeinnahmen fast 200 Millionen Euro pro Saison einstreichen. Allein das Jahresgehalt beträgt fast 100 Millionen Euro. Damit steigt der 37-Jährige im Spätherbst seiner Karriere noch einmal zum bestbezahlten Fußballer der Welt auf.

Aktuell weilt der Angreifer noch mit Portugal bei der WM in Katar. Am morgigen Dienstagabend will CR7 gegen die Schweiz (20 Uhr) den Einzug ins Viertelfinale klarmachen. Im Anschluss an das Turnier wird der Modellathlet aller Voraussicht nach sein neues Abenteuer in der Wüste beginnen.