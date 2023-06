Chelsea: Zieht es Mendy nach Saudi-Arabien?

Die Klubs aus dem Nahen Osten machen auch vor Édouard Mendy keinen Halt. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato erfahren hat, steht der Torhüter vom FC Chelsea bei Al Ahli auf der Einkaufsliste. Erste Kontakte seien bereits geknüpft worden.

Dem Vernehmen nach stehen die Blues einem Mendy-Verkauf offen gegenüber. Der 31-Jährige, dessen Arbeitspapier noch bis 2025 gültig ist, hat in der abgelaufenen Saison seinen Stammplatz an Kepa Arrizabalaga (28) verloren. Folglich war zuletzt auch Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung interessiert. Nun soll der in die erste Arabische Liga aufgestiegene Al Ahli seine Chance wittern.

