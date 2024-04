Nächster Entwicklungsschritt: Bayerns Plan mit Wanner

Beim FC Bayern hat man ein Auge auf die Entwicklung von Paul Wanner. Der Youngster spielt auf Leihbasis bei der SV Elversberg in Liga zwei. An der Säbener Straße findet man offenbar Gefallen an den Fortschritten des offensiven Mittelfeldspielers und tüftelt bereits einen Plan für Wanners nächste Station aus.

Geht es nach den Verantwortlichen des Rekordmeisters, soll Wanner laut ‚Sport Bild‘ ab nächster Saison Spielpraxis in der Bundesliga oder in der Eredivisie sammeln. Der 18-jährige Linksfuß steht bei den Bayern noch bis 2027 unter Vertrag, dementsprechend wäre ein weiterer Zwischenschritt per Leihe vor der Eingliederung in den Profikader ohne weiteres möglich.

In Elversberg glänzt Wanner mit vier Toren und drei Assists in 21 Spielen in der 2. Bundesliga. Bei Trainer Horst Steffen ist der hochveranlagte Kreativspieler gesetzt und darf seine erste Saison im Profibereich in vollen Zügen auskosten.