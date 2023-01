VfB-Wechsel: Deadline und Preisschild für Guilavogui

Der VfB Stuttgart muss eine Winter-Verpflichtung von Wolfsburgs Josuha Guilavogui (32) noch nicht abhaken. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke lässt die Tür gegenüber dem ‚kicker‘ offen: „Am Ende müssen alle drei Parteien zufriedengestellt sein.“

Schmadtke will allerdings eine schnelle Entscheidung: „Wir machen das jetzt nicht zum Dauerthema, in der kommenden Woche wird es entschieden.“ Guilavoguis Vertrag in Wolfsburg läuft im Sommer aus, laut dem ‚kicker‘ will der VfL von seinem Stuttgarter Ligarivalen rund eine Million Euro Ablöse.

Mit dem defensiven Mittelfeldspieler sind sich die Schwaben bereits über einen Vertrag einig. Schmadtke, der laufende Verhandlungen mit dem VfB bestätigt, erklärt: „Er hat uns gesagt, dass Stuttgart eine ernstzunehmende Option für ihn ist und er es gerne machen würde. So, wie Josh das gemacht hat, gehört sich das.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte am gestrigen Samstag: „Wir werden nur Transfers tätigen, wenn wir davon überzeugt sind und der wirtschaftliche und der sportliche Rahmen zusammenpasst.“ Bislang gebe es „keine Freigabe vom VfL Wolfsburg“.