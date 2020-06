La Liga: Real wieder vorne

Real Madrid ist in der Tabelle der Primera División wieder an die Tabellenspitze geklettert. Die Königlichen gewannen ihr Heimspiel gegen RCD Mallorca am gestrigen Mittwochabend souverän mit 2:0.

Die Tore für das Team von Zinedine Zidane erzielten Vinícius Júnior nach feinem Pass von Luka Modric sowie Sergio Ramos per Freistoßtreffer. Real ist nun wieder punktgleich mit dem FC Barcelona. Weil die Madrilenen den direkten Vergleich gewonnen haben in dieser Saison, stehen sie auf Platz 1.