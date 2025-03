FC Bayern: Upamecano-Deal auf der Kippe?

Dayot Upamecano (26) sollte der Nächste sein, der vom FC Bayern nach Manuel Neuer (38), Alphonso Davies (24), Joshua Kimmich (30) und Jamal Musiala (22) in diesem Jahr mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet wird. Es wird allerdings vermutlich noch eine Weile dauern, bis der deutsche Rekordmeister Vollzug vermelden kann.

Dabei hieß es zwischenzeitlich, die Münchner hätten mit dem französischen Innenverteidiger so gut wie alles klargemacht. Die Rede war von einer Verlängerung um vier Jahre bis 2030 sowie einer erneuten Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro.

Einem jüngsten Bericht zufolge sind die Verhandlungen aber noch längst nicht so fortgeschritten. Laut der ‚Bild‘ sind die Parteien zwar sehr an dem Deal interessiert, jedoch sei eine „schnelle Einigung“ nicht abzusehen. Demzufolge liegt man in puncto Gehalt „zu weit auseinander“.

In den vergangenen Jahren zählte Upamecano immer mal wieder zu den Unsicherheitsfaktoren in der Bayern-Defensive, stabilisierte sich jetzt aber unter der Leitung von Vincent Kompany. An der Seite von Min-jae Kim (28) ist er im Abwehrzentrum gesetzt. Will der FCB mit dem Stammspieler nicht ins letzte Vertragsjahr gehen, muss Sportvorstand Max Eberl zeitnah sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen.