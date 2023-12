Wintertransfers: Fritz bezieht Stellung

Der SV Werder Bremen lässt sich mit Blick auf die kommende Transferperiode nicht in die Karten schauen. Nachdem Clemens Fritz vor kurzem bestätigte, dass sich Werder mit Verstärkungen für den Defensivverbund beschäftigt, entschleunigt er nun gegenüber der ‚DeichStube‘ die Situation: „Man sollte […] nicht vergessen, dass wir Anthony Jung, Milos Veljkovic, Niklas Stark, Marco Friedl und auch Christian Groß im Kader haben. Es ist also nicht so, dass wir unbedingt unterbesetzt sind.“

Zug ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Bremer einen weiteren Ausfall kaum kompensieren könnten. Amos Pieper fällt bereits aufgrund eines Knöchelbruchs lange Zeit aus. Für Neuzugänge müsste ohnehin zunächst Geld durch Spielerverkäufe in die Kasse gespült werden. Potenzielle Abschiedskandidaten werden bislang nicht gehandelt.