„Dann werden wir sehen“: Hernández stellt Abschied in Aussicht

Seine erste Saison beim FC Bayern hat sich Lucas Hernández anders vorgestellt. „Es war kompliziert wegen der Verletzungen…Knie, Knöchel“, erklärt der 24-Jährige gegenüber ‚Téléfoot‘. Wettbewerbsübergreifend stand der Verteidiger rund 1100 Spielminuten für die Münchner auf dem Platz – zu wenig für den Rekordneuzugang der Bundesliga.

Das Ziel, sich beim Triple-Sieger durchsetzen, verfolgt Hernández nach wie vor: „Es ist mein Charakter, immer weiter zu arbeiten und meinen Platz zurückzuerobern. Es ist Teil meiner Mentalität, immer spielen zu wollen. Im Training gebe ich alles, damit der Trainer weiß, dass er auf mich zählen kann.“

Abschied 2021?

Angesichts der Konkurrenz in München ist das aber kein leichtes Unterfangen. Alphonso Davies ist als Linksverteidiger und David Alaba als Linksfuß in der Innenverteidigung gesetzt. Folglich könnte ein Abschied im nächsten Sommer zum Thema werden, wie Hernández verrät: „Ich habe noch vier Jahre Vertrag, aber es hängt von der Saison ab. Wenn es weiter so kompliziert für mich ist, dann werden wir sehen.“

Paris St. Germain zeigte bereits in dieser Transferperiode Interesse am französischen Weltmeister. Allzu konkret wurde das Bemühen von PSG aber nie: „Weder bei mir noch bei meinem Berater oder meiner Familie ist etwas angekommen.“ 2021 könnte sich das ändern.