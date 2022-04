Ten Hag übernimmt bei United

Der Wechsel von Ajax Amsterdams Chefcoach Erik ten Hag zu Manchester United ist perfekt. Wie der englische Rekordmeister offiziell mitteilt, erhält der 52-Jährige einen ab der kommenden Saison gültigen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Ten Hag folgt in Manchester auf Interimstrainer Ralf Rangnick, der das Amt im Dezember übernommen hatte und künftig wieder seiner beratenden Funktion nachgehen wird. United einigte sich dem Vernehmen nach gütlich mit Ajax auf eine Ablöse.

„Es ist eine große Ehre, zum Trainer von Manchester United ernannt zu werden und ich freue mich sehr auf die bevorstehende Herausforderung. Ich kenne die Geschichte dieses großartigen Vereins und die Leidenschaft der Fans und bin fest entschlossen, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, den Erfolg zu erzielen, den sie verdient“, erklärt der künftige Trainer der Red Devils.

Ten Hag, einst für die zweite Mannschaft des FC Bayern tätig, hatte seinen Dienst in Amsterdam Ende 2017 angetreten und den Verein mit attraktivem Offensiv-Fußball zu zwei Meisterschaften und Pokalsiegen geführt.

