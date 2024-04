Nächster Barça-Kandidat gestrichen | Neue Wendung bei Osimhen

Amorim raus

Die Trainersuche des FC Barcelona dauert an. Thomas Tuchel ist beim FC Barcelona scheinbar aus dem Rennen, ebenso wie Julian Nagelsmann. Jetzt haben die Katalanen offenbar erneut den Fineliner angesetzt und den nächsten Namen auf ihrer Liste durchgestrichen. „Rúben Amorim ist aus dem Rennen“, vermeldete die Fachzeitung ‚Sport‘. Der Portugiese, noch in Diensten von Sporting Lissabon, sei zu unerfahren und unter dem Strich zu teuer. Die vertraglich fixierte Ausstiegsklausel liege bei 20 Millionen Euro für nicht-portugiesische Vereine – mehr als zuletzt aus England zu vernehmen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

So wird Barças Kandidatenliste kürzer und kürzer – vielleicht am Ende ja sogar komplett überflüssig. ‚Sport‘ titelt am heutigen Freitag, dass Präsident Joan „Laporta verliebt in Xavi“ sei und alles dafür tun werde, dass sich der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler doch für einen Verbleib im Sommer entscheidet. Schon das gut informierte Fachmagazin ‚The Athletic‘ stellte jüngst eine Kehrtwende in Aussicht. Ob sich Xavi wirklich überzeugen lässt?

Lese-Tipp

Barça: Yamal spricht über 200-Millionen-Angebot

Macht PSG ernst?

Victor Osimhen könnte in diesem Jahr der fünftteuerste Spieler aller Zeiten werden. Die SSC Neapel setzte die Ausstiegsklausel ihres Topstürmers auf 130 Millionen Euro fest. Zahlt ein Vertrag diesen Betrag, reiht sich der Nigerianer im All time-Ranking zwischen Ousmane Dembélé (135 Millionen, von Dortmund zu Barça) und Joao Félix (127 Millionen, von Benfica zu Atlético) ein. Die große Frage wie immer an dieser Stelle: Welcher Verein traut sich?

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt nahmen italienische Medien eine – sagen wir – lauwarme Spur zum FC Chelsea auf, wobei die Blues in ihrer bilanziellen und sportlichen Situation doch ein eher überraschender Abnehmer wären. Ein konkreter Vorstoß von Paris St. Germain erscheint da schon eher denkbar. „PSG wieder an Osimhen dran“, so die heutige Schlagzeile beim ‚Corriere dello Sport‘. Das Fachblatt deutet an, dass die Pariser durchaus bereit sein könnten, das notwendige 130-Millionen-Ablösepaket zu schnüren. Ein Anhaltspunkt, aktuell aber nicht mehr.