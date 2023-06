Hannover & Bochum ausgestochen: Michel findet neuen Klub

Obwohl sich der VfL Bochum und Union Berlin bereits über die Ablöse von Mittelstürmer Sven Michel einig waren, wechselt der 32-Jährige offenbar doch nicht in den Ruhrpott. Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich nun der FC Augsburg den Zuschlag gesichert.

Michel habe sich gegen die Offerte aus Bochum entschieden, da der FCA dem Vernehmen nach 250.000 Euro mehr an Gehalt als der VfL bietet. Beim Transfer zu Absteiger Bochum war eine halbe Million Euro als Ablöse vereinbart. Laut ‚Sky‘ legt Augsburg mit 950.000 Euro fast das Doppelte auf den Tisch.

Michel verabschiedet sich damit ein Jahr vor Vertragsende von Union. Die Köpenicker hatten im Januar 2022 noch 2,5 Millionen Euro Ablöse an den SC Paderborn überwiesen. In der Bundesliga konnte der Zweitliga-Torjäger bislang nur bedingt seine Torgefährlichkeit nachweisen. In 34 Bundesliga-Partien erzielte der Linksfuß sechs Treffer. In Augsburg soll es künftig besser laufen.