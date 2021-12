Asensio spricht über seine Zukunft

Ob Marco Asensio über die aktuelle Saison hinaus bei Real Madrid bleiben wird, steht in den Sternen. „Noch ist es zu früh, darüber zu sprechen. Ich konzentriere mich derzeit darauf, mein Bestes auf dem Feld zu geben und es zu genießen. Ich will Stabilität und dann werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln“, so der Offensivspieler mit dem begnadeten linken Fuß laut der ‚Mundo Deportivo‘.

Bis 2023 läuft Asensios Vertrag noch bei den Königlichen. Zuletzt wurde eifrig über eine Trennung zum Saisonende spekuliert, da der 25-Jährige in Madrid nicht zum Stammpersonal zählt. Tottenham Hotspur und der AC Mailand hatten sich im Sommer um eine Verpflichtung bemüht.