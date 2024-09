Real plant Transferoffensive: Vier Premier League-Stars im Visier

In den vergangenen Jahren hat es bei Real Madrid ein finanzielles Umdenken gegeben. Statt mit der großen Gießkanne das Geld zu verteilen und vor allem große Namen einzukaufen, hat der spanische Meister seinen Kader gezielt verstärkt und dabei vor allem auf die Jugend gesetzt und langfristig geplant. Eine Strategie, die nötig wurde, da selbst die Königlichen nicht mehr mit dem Geld der Premier League und der Scheichklubs konkurrieren wollten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Klub hat jedoch aus der vermeintlichen Not eine Tugend gemacht. Mit Eduardo Camavinga (21), Jude Bellingham (21), Arda Güler (19) und zuletzt Endrick (18) verpflichteten die Spanier hochveranlagte Spieler, die den Klub auf viele Jahre prägen können. Parallel dazu nahm Real mit dem Verkauf vieler älterer Spieler teils große Summen ein. In drei der vergangenen fünf Spielzeiten erwirtschaftete der Klub so jeweils ein großes Transferplus – und gewannen trotzdem 2022 und 2024 die Champions League.

Lese-Tipp

Real: Modric empfiehlt Kroaten-Toptalent

Klub-WM als große Einnahmequelle

Nach Informationen des ‚Independent‘ soll die Enthaltsamkeit allerdings nun vorbei sein. Der Wechsel von Kylian Mbappé (25) habe eine neue Ära beim 36-fachen spanischen Meister eingeläutet. Real plant dem Bericht zufolge eine Transferoffensive und hat dafür ausgerechnet die Premier League als Jagdrevier ausgemacht. Die Kassen sind aktuell gut gefüllt, das frisch renovierte Bernabéu-Stadion verspricht noch höhere Gewinne als zuvor und durch die erweiterte FIFA-Klub-Weltmeisterschaft winken bei einem Erfolg noch einmal 80 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Klub möchte ins oberste Regal greifen und dabei mächtig zulangen. Dass die Königlichen ein Auge auf Rodri (28) geworfen haben, ist bekannt. Abhängig von dem zukünftigen Urteil im Football Leaks-Prozess um Manchester City kann sich Real große Hoffnung machen, den Europameister in seine Heimatstadt zurückzuholen. Zudem steht noch immer Trent Alexander-Arnold (25) auf der Einkaufsliste. Dessen Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Der Rechtsverteidiger versteht sich sehr gut mit Real-Star Bellingham und prüft nach dem Abgang von Jürgen Klopp beim FC Liverpool seine Optionen.

Einkäufe im Perez-Stil

Auch in der Innenverteidigung sucht Real noch nach Verstärkungen. Hier soll laut ‚Independent‘ William Saliba die Wunschlösung sein. Der 23-jährige Innenverteidiger steht noch bis 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag. Ein Transfer dürfte allerdings nur schwer und unter hohem finanziellem Aufwand umsetzbar sein. Eine womöglich kostengünstigere Alternative ist Cristian Romero. Der 26-jährige Argentinier ist bis 2027 an Tottenham Hotspur gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser Strategiewechsel trägt die Handschrift des Real-Präsidenten Florentino Pérez, der in seinen Amtszeiten vor allem für große Namen und noch größere Investitionen steht. Sein Credo: Die besten Spieler der Welt müssen für Real Madrid spielen.