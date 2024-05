Will unterschreibt in Darmstadt

Für Paul Will steht ab August Zweitligafußball auf dem Programm. Wie der SV Darmstadt mitteilt, wechselt der 25-Jährige nach Ablauf seines Vertrags bei Dynamo Dresden ablösefrei zu den Lilien, die nach dem Bundesliga-Abstieg zur kommenden Saison in Liga zwei antreten.

Will war in Dresden unangefochtener Stammspieler, absolvierte in Liga drei 37 Pflichtspiele für Dynamo. Coach Torsten Lieberknecht freut sich auf die Verstärkung: „Ich freue mich auf Paul und seine Qualitäten, die er mitbringt. Er ist ein strategisch denkender Sechser, der sich mit seiner Mentalität voll für sein Team einbringt.“