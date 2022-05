Mbappé: Es geht „sehr schnell“

Kylian Mbappé will zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. „Sehr schnell, es ist fast vorbei“, bestätigte der 23-Jährige am gestrigen Sonntagabend im Zuge einer Zeremonie, bei der er die Auszeichnung als Spieler der Saison in der Ligue 1 in Empfang nahm.

Seine Entscheidung habe er „fast“ getroffen, bekräftige Mbappé. Klar ist: Die Wahl fällt zwischen Real Madrid und seinem jetzigen Arbeitgeber Paris St. Germain. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus, sodass der Superstar ablösefrei auf dem Markt ist.