28 Torbeteiligungen: VfB bei Males in Lauerstellung

Der VfB Stuttgart bewahrte sich in der abgelaufenen Saison haarscharf vor dem Abstieg. Mit 3:1 und 3:0 fertigte der Bundesliga-16. den Hamburger SV in der Relegation ab. Um in der kommenden Saison frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern, suchen die Schwaben nach Kader-Verstärkungen.

Nach ‚Blick‘-Informationen ist Darian Males vom FC Basel beim VfB auf dem Radar aufgetaucht. Derzeit ist der flexibel einsetzbare Offensivspieler mit der schweizerischen U21-Nationalmannschaft bei der EM im Einsatz. Dem Bericht zufolge ist Stuttgarts Leiter Lizenzabteilung Christian Genter vor Ort, um den Linksfuß genauer unter die Lupe zu nehmen.

VfB mit Angebot für Zürich-Knipser

Males ist seit zwei Jahren von Inter Mailand an Basel verliehen, nun bahnt sich der Abschied an. Die Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro können sich die Rot-Blauen im Gegensatz zum VfB nicht leisten, berichtet die Zeitung. Vertraglich ist der Schweizer noch bis 2025 an die Mailänder gebunden.

Beeindruckende Zahlen

Dass Males auf dem Schirm der Stuttgarter auftaucht, ist nicht verwunderlich. Wettbewerbsübergreifend stehen für den 22-Jährigen in der abgelaufenen Saison 28 Scorerpunkte (elf Tore, 17 Vorlagen) zu Buche: Bestwert seiner Mannschaft.