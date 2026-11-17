Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni wäre offen dafür, Lionel Messi (39) in den Trainerstab für die WM 2030 zu holen. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Testspiel gegen Costa Rica (0:00 Uhr) erklärte der Weltmeister-Coach: „Wenn er hierherkommen will, kein Problem. Jetzt, wo Walter (Co-Trainer Walter Samuel, Anm. d. Red.) weg ist, soll er kommen.“

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Zudem äußerte sich Scaloni zu Messis Zukunft als aktiver Fußballer: „Ich glaube, er wird weiterspielen. Sogar über 2030 hinaus. Er hat der Nationalmannschaft zwar bereits abgesagt, aber als Fußballer hoffe ich, dass er so lange wie möglich auf dem Platz bleibt.“ Bei Inter Miami steht Messi bis Ende 2028 unter Vertrag.