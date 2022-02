Interesse an Aydin: Trabzonspor lässt nicht locker

Der FC Schalke 04 verkündete vor wenigen Wochen die Vertragsverlängerung mit Mehmet Aydin bis 2025. Einige Klubs zeigten zuvor Interesse an einer Verpflichtung des talentierten Außenbahnspielers. Nicht alle Interessenten lassen sich offenbar vom neuen Arbeitspapier des 19-Jährigen abschrecken.

Nach Informationen der ‚Karadeniz Gazete‘ befindet sich Aydin noch immer auf dem Zettel von Trabzonspor. Der aktuelle Tabellenführer der Süper Lig steht dem Bericht zufolge weiterhin in Kontakt mit dem deutschen U-Nationalspieler und soll für den Sommer einen erneuten Versuch planen, den Rechtsfuß in die Türkei zu holen.

Trabzonspor weist derzeit einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf Rang zwei auf. Vieles deutet auf eine Teilnahme an der Champions League der kommenden Saison hin. Ein starkes Argument im Werben um Aydin, der aktuell mit Schalke noch in Liga zwei auf Platz fünf rangiert und keinesfalls die Sicherheit hat, dass die Königsblauen in Kürze wieder Bundesligafußball anbieten können.