Köln bestätigt Einigung mit Uth

Beim 1. FC Köln macht man kein Geheimnis aus den Rückholplänen mit Mark Uth. „Es besteht Einigkeit zwischen dem FC, Mark Uth und dessen Management“, sagte Kölns Sportlicher Leiter Jörg Jakobs bei der digitalen Mitgliederversammlung der Domstädter. Mit dem FC Schalke, bei dem Uth einen Vertrag bis 2022 besitzt, gebe es aber „noch einige Dinge zu klären.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC will dem Vernehmen nach keine Ablösesumme für den 29-jährigen Offensivspieler zahlen. Uth, der in Köln deutlich weniger verdienen würde als bisher, fordert von S04 zudem eine Abstandszahlung in Höhe von einer halben Million Euro.