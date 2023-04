Barça: Dembélé-Rückkehr terminiert

Ousmane Dembélé (25) wird Xavi nach dreimonatiger Verletzungspause in Kürze erstmals wieder in einem Pflichtspiel zur Verfügung stehen. „Er wird am Samstag zurück sein“, bestätigte der Trainer des FC Barcelona auf der heutigen Pressekonferenz.

Das morgige Ligaspiel gegen Rayo Vallecano (22 Uhr) wird der Tempodribbler noch verpassen, für die Partie gegen Betis Sevilla (Samstag, 21 Uhr) ist er hingegen eine Option. Vor seiner Verletzung befand sich Dembélé in blendender Verfassung: In 28 Pflichtspielen lieferte er acht Treffer und sieben Assists.

