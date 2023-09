Deadline Day: Bayern arbeitet an drei Transfers

Neuer Sechser

Thomas Tuchel wünschte sich quasi den ganzen Sommer lang einen defensivstarken Sechser. Am letzten Tag der Transferperiode soll dieser Wunsch nun noch erfüllt werden. Nachdem viele Spuren im Sand verliefen, ist der Wunschkandidat mittlerweile klar: João Palhinha vom FC Fulham soll es werden.

Mit dem 28-Jährigen sind sie die Bayern einig. Laut ‚Sky‘ hat der Portugiese nun auch die Erlaubnis erhalten, nach München zu fliegen. Aber: Das finale grüne Licht für den Medizincheck fehlt noch. Einige Details müssen noch geklärt werden. Etwa die exakte Ablöse, die sich um die 70 Millionen Euro bewegen dürfte. Außerdem sucht Fulham noch einen Ersatz.

Neuer Verteidiger

In den vergangenen zwei Wochen ließen die Bayern mit Josip Stanisic (23/Bayer Leverkusen) und Benjamin Pavard (27/Inter Mailand) zwei flexible Verteidiger ziehen. Bislang wurde noch kein Nachfolger gefunden. Auch in diesem Fall führen die heißesten Fährten nach England. Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea) und Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) sind noch im Rennen.

Der Transfer von Chalobah, eigentlich Tuchels Wunschkandidat, droht an den Forderungen aus London zu scheitern. Chelsea will den Modellathleten nur verkaufen. Bis zu 50 Millionen Euro sind aber zu viel für die Bayern, die eine Leihe anstreben. Deswegen rückt Bella-Kotchap wieder stärker in den Fokus. Am deutschen Nationalspieler war auch Borussia Dortmund dran. Laut ‚Sky‘ ist der BVB aber mittlerweile aus dem Rennen ausgeschieden. Für eine Leihgebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro soll Bella-Kotchap zu haben sein. Die Verhandlungen laufen.

Gravenberch-Verkauf

Die Shopping-Tour am Deadline Day finanzieren die Münchner auch mit einem lukrativen Verkauf. Ryan Gravenberch hat die gewünschte Freigabe für einen Wechsel zum FC Liverpool erhalten. Der Niederländer ist bereits in England gelandet. Bis Mitternacht haben die Reds Zeit, den Wechsel abzuschließen.

Obwohl Gravenberch sich beim FCB nicht durchsetzen konnte, schließen die Bayern das Kapitel mit einem satten Transfergewinn. 2022 war der 21-jährige Mittelfeldspieler für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen. Nun zahlt Liverpool laut ‚The Athletic‘ stolze 40 Millionen für die Dienste von Gravenberch, der einen Vertrag bis 2028 erhalten soll.