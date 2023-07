Saudi-Absage: Ducksch erläutert Werder-Verbleib

Marvin Ducksch hat sich mit seiner Verlängerung beim SV Werder Bremen gegen das große Geld entschieden. In einem Interview mit ‚Sky‘ begründet der Mittelstürmer seine Entscheidung: „Klar hat das viele Geld eine Rolle gespielt. Ich bin in einem guten Fußballeralter. Aber ich fühle mich in der Mannschaft, in der Stadt und in der Umgebung wohl. Ich mag die Art, Fußball zu spielen und was wir hier auch mit dem Trainerteam aufgebaut haben. Ich möchte weiter ein Teil davon sein und deswegen ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen.“

Ducksch hat seinen Kontrakt bei den Grün-Weißen vor wenigen Wochen um zwei Jahre bis 2026 ausgedehnt. Dabei wurde dem 29-Jährigen unter anderem ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorgelegt. Im Gegensatz zu zahlreichen Kollegen aus dem europäischen Topfußball ließ sich Ducksch nicht von den Millionen locken. Weitere Offerten schließt der Torjäger allerdings nicht aus: „Wenn ich in den nächsten Jahren weiter guten Fußball spiele, kann ich mir vorstellen, dass noch mal ein Angebot aus Saudi-Arabien kommen würde.“

