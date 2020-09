Napoli-Boss bestätigt: Koulibaly hat die Freigabe

Kalidou Koulibaly hat von seinem Verein SSC Neapel die Freigabe erhalten. „Ja, Koulibaly kann den Klub verlassen“, wird Napoli-Präsident Aurelio Di Laurentiis von ‚Sky‘-Reporter Fabrizio Romano zitiert, „wenn ein Klub ein bedeutendes Angebot macht, werden wir ihn diesen Sommer gehen lassen.“ Dasselbe gelte im Übrigen für Stürmer Arkadiusz Milik (26), der ein Kandidat bei Juventus Turin ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neapel hofft nach Informationen von Foot Mercato auf 70 Millionen Euro Ablöse plus Boni von Hauptinteressent Manchester City. Wie unsere französische Partnerseite darüber hinaus erfuhr, will City-Sportdirektor Txiki Begiristain jetzt in Neapel um Koulibalys Dienste feilschen.

Sollte der City-Funktionär mit seinem Angebot Erfolg haben, dürfte alles ganz schnell gehen. Dann wird es wohl eine Frage von Tagen sein, bis sich der 29-jährige Senegalese das himmelblaue Trikot überstreift. Der englische Vizemeister würde mit der Verpflichtung eines der weltweit begehrtesten Verteidiger ein weiteres dickes Ausrufezeichen setzen und seinen Abwehr-Umbau vorantreiben.