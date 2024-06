Entscheidung um RB-Leihgabe Silva

Im Fall von André Silva (28) muss sich RB Leipzig nach einem neuen Abnehmer umsehen. ‚Sky‘ berichtet, dass sich Real Sociedad gegen die Ziehung der Kaufoption entschieden hat. 15 Millionen Euro waren den Basken dann doch deutlich zu viel. Damit steht fest, dass der portugiesische Stürmer (26 Einsätze, vier Saisontore) vorerst nach Leipzig zurückkehrt.

Dort hat Silva trotz eines noch bis 2026 gültigen Vertrags jedoch keine Perspektive mehr. Neulich sagte er über die Voraussetzungen eines Wechsels: „Ich will mich als Teil des Projekts fühlen. Ich möchte dort sein, wo man mich haben will, wo man an mich glaubt und mir das Gefühl gibt, dass ich es schaffen kann.“