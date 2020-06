Baumann: Keine „Bibeltreue“ bei Kohfeldt

Frank Baumann betont, dass sein Festhalten an Florian Kohfeldt nicht in der vielzitierten Werder-Familie begründet liegt. „Bei dieser Entscheidung bin ich davon überzeugt, dass es die richtige war und ist. Das ist keine Bibeltreue, sondern die Überzeugung von den Qualitäten von Florian Kohfeldt“, sagte der Sportchef der Bremer am gestrigen Montagabend bei ‚100% Bundesliga – Fußball bei NITRO‘.

Ob man mit Kohfeldt darüber hinaus in die zweite Liga gehen würde, ließ Baumann offen. „Florian hat bei uns einen Vertrag auch für die zweite Liga. Wir haben schon angekündigt, dass wir uns nach dieser Saison, die natürlich katastrophal für uns verlaufen ist, in Ruhe zusammensetzen und die Saison analysieren und dann entscheiden, wie die Zukunft des SV Werder aussieht“, so Baumann. Momentan liegen die Grün-Weißen mit zwei Punkten und vier Toren Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang 17.