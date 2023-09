Inter: Calhanoglu fällt aus

Inter Mailand muss beim Auftaktspiel in der Champions League gegen Real Sociedad am morgigen Mittwoch (21 Uhr) auf die Dienste von Hakan Calhanoglu verzichten. Die Nerazzurri vermelden offiziell, dass der offensive Mittelfeldspieler aufgrund einer Adduktorenzerrung im linken Oberschenkel nicht zur Verfügung steht.

Calhanoglu startete mit Inter optimal in die neue Saison. Nach vier Siegen aus vier Spielen belegen die Mailänder in der Serie A den ersten Tabellenplatz. Der türkische Nationalspieler stand bisher in allen Partien von Beginn an auf dem Rasen und erzielte zwei Tore.