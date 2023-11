Lob vom großen Meister: Uniteds neues Mittelfeld-Juwel

Plötzlich Startformation. Relativ unvermittelt berief Erik ten Hag ihn in die Startelf, doch das Liga-Debüt von Kobbie Mainoo (18) am gestrigen Sonntag könnte eins mit weitreichenden Folgen für Manchester United gewesen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Unglaublich“, schwärmte ein gewisser Roy Keane im Anschluss an die Partie bei ‚Sky Sports‘. Gleichzeitig versuchte die Mittelfeld-Legende, die Euphorie rund um den jungen Mann etwas einzudämmen: „Hören Sie, ich möchte mich nicht zu sehr mitreißen lassen, aber ich bin mir sicher, dass wir das tun werden.“

Lese-Tipp

Kauf & Leihe: Citys Plan mit Barco

Mainoo in Keanes große Fußstapfen?

Man kommt um den Gedanken kaum herum, dass Keane hier über seinen legitimen Nachfolger bei den Red Devils gesprochen haben könnte. Mainoo ist ebenso wie das legendäre irische Raubein in der Mittelfeld-Zentrale beheimatet, definiert sich über Zweikampfhärte, unerschütterlichen Willen und den Dienst für die Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er sah heute so aus, als hätte er immer Zeit am Ball gehabt. Seine Entscheidungsfindung hinsichtlich der Frage, wann man lang oder kurz spielen soll, war außergewöhnlich. Auch ohne Ball“, so Keane weiter.

Man kann sich fast sicher sein: Ten Hag wird auch in den kommenden Spielen auf das Eigengewächs setzen, das noch zu Saisonbeginn wochenlang mit einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen war. „Was für eine phänomenale Leistung. Natürlich weiß ich, dass der Verein viel von ihm hält“, sagt Keane, der in den 90ern und 2000er 13 Jahre ununterbrochen Uniteds Mittelfeld beackerte.