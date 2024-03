Liverpool: Neuer Vertrag für Eigengewächs Danns

Jayden Danns verschreibt seine Zukunft dem FC Liverpool. Die Reds statten den 18-jährigen Mittelstürmer mit einem neuen langfristigen Kontrakt aus. In der aktuellen Spielzeit schaffte der Jungspund den Durchbruch bei den Profis.

Bisheriges Highlight: Beim 3:0-Heimsieg in der fünften Runde des FA Cups gegen den FC Southampton schnürte Danns nach seiner Einwechslung einen Doppelpack. Seinen Torjägerinstinkt stellte der englische Juniorennationalspieler bereits bei Liverpools U18 unter Beweis: In dieser Saison stehen neun Treffer in ebenso vielen Spielen zu Buche.