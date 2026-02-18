HSV: Spannender Trumpf bei Remberg

Trainer Merlin Polzin war beim Wechsel von Nicolai Remberg von Holstein Kiel zum Hamburger SV im vergangenen Sommer von entscheidender Bedeutung. „Vor allem Merlin spielte eine wichtige Rolle. Wir kennen uns schon seit Jahren. Er wollte mich vor zehn Jahren in die U16 des VfL Osnabrück holen. Der Kontakt ist nie abgerissen“, betont der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Seit seinem Wechsel ist der 25-Jährige im Zentrum der Rothosen gesetzt und zahlt das Vertrauen mit überzeugenden Leistungen zurück. Daher träumt Remberg auch von der WM-Teilnahme mit dem DFB-Team: „Es wäre ein Traum, ich bin Sportler. Und im Sommer habe ich noch nichts vor.“