Ablösepoker um Sanches entschieden

Schon sechs Jahre ist es her, als Bayern München schlanke 35 Millionen Euro für das Supertalent Renato Sanches ausgab. Der damals 18-Jährige hatte sich mit Portugal ganz frisch zum Europameister gekürt und galt als einer der ganz großen Mittelfeldstars der Zukunft.

Die weitere Geschichte ist bekannt: Sanches fand sich in München nie zurecht, geschweige denn zu seiner Topform. Als uneingelöstes Versprechen zog der Achter weiter zum OSC Lille. Auf der kleineren Bühne im Norden Frankreichs konnte Sanches endlich abrufen, was er draufhat. In diesem Sommer wird sich der Modellathlet ein Jahr vor Vertragsende mit dem nächsten Karriereschritt belohnen.

PSG ausgestochen

Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ hat der AC Mailand den Ablösepoker um die Dienste des inzwischen 24-Jährigen gewonnen. Gegen eine Zahlung von 15 Millionen Euro erhält der italienische Meister den Zuschlag. Nebenbuhler Paris St. Germain zeigt sich ungewöhnlich geizig und zieht mit einer Zehn-Millionen-Offerte den Kürzeren.

Was die Spielerseite angeht, gehen die Meldungen über das Stadium der Gespräche auseinander. Laut ‚Sky Italia‘ zieren sich Sanches und Berater Jorge Mendes noch mit ihrer Zusage für Milan. Andererseits berichtete der italienische Branchenkenner Fabrizio Romano schon vor einem Monat von einer Einigung zwischen beiden Parteien.