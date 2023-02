Díaz vor Verlängerung bei Real

Brahim Díaz könnte seinen Vertrag Real Madrid zeitnah verlängern. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge haben sich der Offensivspieler und die Königlichen auf eine Zusammenarbeit bis 2027 verständigt. Der 23-Jährige stehe kurz davor, das neue Arbeitspapier zu unterzeichnen. Mit der Ausdehnung der Zusammenarbeit ginge auch eine Gehaltserhöhung einher. Aktuell steht der Spanier bis 2025 bei den Galaktischen unter Vertrag.

Bis Sommer läuft Díaz ohnehin noch auf Leihbasis für den AC Mailand auf. Beim Serie A-Klub verbringt er bereits seine dritte Leihsaison. Ein langfristiger Verbleib in der Modestadt scheint trotzdem ausgeschlossen. Díaz wolle sich bei den Madrilenen durchsetzen. Dem Bericht nach ist jedoch offen, ob der in Málaga geborene Offensivmann tatsächlich in der kommenden Saison für Madrid aufläuft. Dies hänge unter anderem von Marco Asensios (27) Zukunft ab, der seit geraumer Zeit mit einem Abschied in Verbindung gebracht wird.

